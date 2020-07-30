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В Роспотребнадзоре рассказали, сколько коронавирус живёт в воде

Время его инактивации зависит от температуры воды.

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Фото © Pixabay

В течение суток погибает 90% частиц коронавируса, в течение 72 часов — 99,9%. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

При этом время инактивации нового коронавируса напрямую зависит от температуры воды, — цитирует сообщение ведомства РИА "Новости".

Также отмечается, что кипячение приводит к полному уничтожению вируса, а в хлорированной воде он теряет жизнеспособность.

Учёный рассказал, как долго действует иммунитет против коронавируса

Ранее сообщалось, что антитела находят у 20–25% обследуемых в России.

Напомним, ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что в морской и кипячёной воде коронавирус не размножается.

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