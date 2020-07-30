В Роспотребнадзоре рассказали, сколько коронавирус живёт в воде

В течение суток погибает 90% частиц коронавируса, в течение 72 часов — 99,9%. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.
— При этом время инактивации нового коронавируса напрямую зависит от температуры воды, — цитирует сообщение ведомства РИА "Новости".
Также отмечается, что кипячение приводит к полному уничтожению вируса, а в хлорированной воде он теряет жизнеспособность.
Учёный рассказал, как долго действует иммунитет против коронавирусаРанее сообщалось, что антитела находят у 20–25% обследуемых в России.
Напомним, ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что в морской и кипячёной воде коронавирус не размножается.