Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Учёный рассказал, как долго действует иммунитет против коронавируса

Ранее сообщалось, что антитела находят у 20–25% обследуемых в России.

248
Post cover

Фото © Shutterstock

Антитела, появляющиеся в организме после излечения от CoViD-19, не останутся в нём навсегда. Об этом сообщил заведующий лабораторией в центре "Вектор" Ильназ Иматдинов.

Когда люди переболевают в лёгкой форме, титр антител у них сохраняется несколько месяцев, после чего исчезает, — сказал он в интервью телеканалу "Россия 24".

Заведующий лабораторией в связи с этим не согласен с мнением, что человечество вырабатывает иммунитет против нового коронавируса и вакцинация вскоре будет уже не нужна.

Если бы это в самом деле было так, то было бы хорошо. К сожалению, на текущий момент эпидемиологические исследования указывают на обратную ситуацию, — сказал учёный.

СМИ назвали дату, когда в России могут выпустить первую вакцину от коронавируса

Проверка препарата в Росздравнадзоре продлится около 5–7 дней.

Поэтому он назвал открытым вопрос, будут ли заболевать вновь люди, которые уже перенесли коронавирусную инфекцию.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, что иммунитет против коронавируса находят уже у 20–25% обследуемых россиян.

Выбор редакции

Loading...