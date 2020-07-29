Учёный рассказал, как долго действует иммунитет против коронавируса

Антитела, появляющиеся в организме после излечения от CoViD-19, не останутся в нём навсегда. Об этом сообщил заведующий лабораторией в центре "Вектор" Ильназ Иматдинов.

— Когда люди переболевают в лёгкой форме, титр антител у них сохраняется несколько месяцев, после чего исчезает, — сказал он в интервью телеканалу "Россия 24".

Заведующий лабораторией в связи с этим не согласен с мнением, что человечество вырабатывает иммунитет против нового коронавируса и вакцинация вскоре будет уже не нужна.

— Если бы это в самом деле было так, то было бы хорошо. К сожалению, на текущий момент эпидемиологические исследования указывают на обратную ситуацию, — сказал учёный.

Поэтому он назвал открытым вопрос, будут ли заболевать вновь люди, которые уже перенесли коронавирусную инфекцию.