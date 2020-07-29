СМИ назвали дату, когда в России могут выпустить первую вакцину от коронавируса

Вакцина от коронавируса, созданная в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, может быть зарегистрирована уже 10–12 августа, а 15 августа препарат может поступить в гражданский оборот. Об этом сообщает источник "Интерфакса".

Сейчас вакцина находится на экспертизе в Научном центре экспертизы средств медицинского применения. Затем будет сформирован полный пакет документов, они пройдут проверку и поступят в Минздрав, а затем уже препарат должен быть зарегистрирован.

Напомним, ранее НИЦ имени Гамалеи и Минобороны РФ провели клинические испытания российской вакцины от CoViD-19. Препарат ввели двум группам добровольцев. Их выписали 15 и 20 июля, соответственно, все они чувствуют себя хорошо, у всех сформировался иммунитет.