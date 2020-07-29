В России за сутки выявили менее 5,5 тысячи новых случаев коронавируса

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В России за минувшие сутки выявлено 5475 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб. Общее число выявленных случаев во всех регионах выросло до 828 990.
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— За последние сутки в России выявлено 5475 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 84 регионах, из них 1465 случаев (26,8%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни, — говорится в сообщении штаба.
Первые строчки в рейтинге регионов по количеству новых случаев занимают Москва, Свердловская область и ХМАО.
За сутки из-за CoViD-19 скончалось 169 человек. За весь период эпидемии — 13 673 человека. Выздоровело ещё 8116 человек. Общее число таких жителей России выросло до 620 333 человек.
Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, что иммунитет против коронавируса находят уже у 20–25% обследуемых россиян.