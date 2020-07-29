Число выздоровевших от CoViD-19 в Москве превысило 176 тысяч

Общее число выздоровевших от коронавирусной инфекции в Москве превысило 176 тысяч человек, сообщила журналистам вице-мэр столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
— За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровело ещё 625 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 176 437, — уточнила заместитель мэра.
Как отметила Ракова, выздоровевшим пациентам провели повторные анализы на CoViD-19. Также тем из них, чей возраст от 18 до 55 лет, предложили стать донорами плазмы.
Туда не ходи, сюда ходи. Где наибольший риск подхватить коронавирусВсемирная организация здравоохранения заявила об ускорении пандемии.
Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, что антитела к CoViD-19 выявляют у 20–25% тестируемых.