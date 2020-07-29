Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Число выздоровевших от CoViD-19 в Москве превысило 176 тысяч

В столице за минувшие сутки от недуга избавилось ещё 625 пациентов.

106
Post cover

Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Софья Сандурская

Общее число выздоровевших от коронавирусной инфекции в Москве превысило 176 тысяч человек, сообщила журналистам вице-мэр столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровело ещё 625 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 176 437, — уточнила заместитель мэра.

Как отметила Ракова, выздоровевшим пациентам провели повторные анализы на CoViD-19. Также тем из них, чей возраст от 18 до 55 лет, предложили стать донорами плазмы.

Туда не ходи, сюда ходи. Где наибольший риск подхватить коронавирус

Всемирная организация здравоохранения заявила об ускорении пандемии.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, что антитела к CoViD-19 выявляют у 20–25% тестируемых.

Выбор редакции

Loading...