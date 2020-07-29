Две европейские страны заявили о готовности принимать российских туристов

Два популярных у российских туристов государства — Хорватия и Мальта — выразили готовность принимать граждан РФ. Об этом сообщает "Вестник АТОР", ссылаясь на свои источники.

Как отмечают в ассоциации, пока этими двумя странами всё и ограничивается. Другие европейские государства ещё не хотят впускать российских туристов. По меньшей мере до середины августа.

Граничащая с Россией Финляндия намерена открыть границы только к концу августа, Эстония, вообще, только в сентябре.