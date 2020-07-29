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Регион
Опубликовано 29 июля 2020, 11:38
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Две европейские страны заявили о готовности принимать российских туристов

Фото © Shutterstock

Фото © Shutterstock

Однако их пока нет в списке тех, с кем планируется восстановить авиасообщение.

Два популярных у российских туристов государства — Хорватия и Мальта — выразили готовность принимать граждан РФ. Об этом сообщает "Вестник АТОР", ссылаясь на свои источники.

Как отмечают в ассоциации, пока этими двумя странами всё и ограничивается. Другие европейские государства ещё не хотят впускать российских туристов. По меньшей мере до середины августа.

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Граничащая с Россией Финляндия намерена открыть границы только к концу августа, Эстония, вообще, только в сентябре.

Напомним, что пока будет восстановлено авиасообщение только с Турцией, Танзанией и Великобританией. Российские власти отмечают, что границы будут открывать на принципе взаимности — только со странами, которые решат впускать россиян.

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Андрей Григорьев
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