Две европейские страны заявили о готовности принимать российских туристов

Два популярных у российских туристов государства — Хорватия и Мальта — выразили готовность принимать граждан РФ. Об этом сообщает "Вестник АТОР", ссылаясь на свои источники.
Как отмечают в ассоциации, пока этими двумя странами всё и ограничивается. Другие европейские государства ещё не хотят впускать российских туристов. По меньшей мере до середины августа.
Россиянам поставили ещё одно условие по выплате кешбэка за отдых на родинеВ поездку можно отправиться с момента старта программы в августе по 20 декабря текущего года.
Граничащая с Россией Финляндия намерена открыть границы только к концу августа, Эстония, вообще, только в сентябре.
Напомним, что пока будет восстановлено авиасообщение только с Турцией, Танзанией и Великобританией. Российские власти отмечают, что границы будут открывать на принципе взаимности — только со странами, которые решат впускать россиян.