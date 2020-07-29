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Россиянам поставили ещё одно условие по выплате кешбэка за отдых на родине

В поездку можно отправиться с момента старта программы в августе по 20 декабря текущего года.

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Фото © Pixabay

Граждане РФ смогут получить кешбэк за покупку туров внутри страны только в случае приобретения путёвки в Интернете и оплаты картой "Мир". Порядок получения выплат разъяснил Ростуризм.

Вы можете оплатить путешествие только на странице туроператора или гостиницы в Интернете. Наличная оплата или оплата через банковский терминал в офисах туркомпаний или гостиниц в рамках данной программы невозможны, — уточнила пресс-служба ведомства.

В поездку можно отправиться с момента старта программы в августе по 20 декабря текущего года. Кешбэк можно получить как при покупке путёвок у туроператоров, так и при организации самостоятельного путешествия и бронировании только отеля на сайте мирпутешествий.рф. Компенсации выплачиваются за путешествия общей стоимостью не менее 25 тысяч рублей. При этом оплачивать туры нужно единовременно и только картой "Мир".

Названы регионы, за отдых в которых россияне получат кешбэк

Максимальная сумма компенсации составит 15 тысяч рублей.

Ранее Лайф подробно рассказывал, как получить компенсацию за отдых в России.

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