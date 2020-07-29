Россиянам поставили ещё одно условие по выплате кешбэка за отдых на родине

— Вы можете оплатить путешествие только на странице туроператора или гостиницы в Интернете. Наличная оплата или оплата через банковский терминал в офисах туркомпаний или гостиниц в рамках данной программы невозможны , — уточнила пресс-служба ведомства.

В поездку можно отправиться с момента старта программы в августе по 20 декабря текущего года. Кешбэк можно получить как при покупке путёвок у туроператоров, так и при организации самостоятельного путешествия и бронировании только отеля на сайте мирпутешествий.рф. Компенсации выплачиваются за путешествия общей стоимостью не менее 25 тысяч рублей. При этом оплачивать туры нужно единовременно и только картой "Мир".