Авиакомпания S7 открыла продажу билетов на рейсы в Турцию

Авиакомпания S7 Airlines объявила о возобновлении продажи билетов на международные направления. Рейсы будут осуществляться в турецкие города Даламан и Анталья с 10 августа.

— S7 Airlines открыла продажу авиабилетов на регулярные рейсы авиакомпании из Москвы в города Турции — Анталью и Даламан, — говорится в сообщении пресс-службы авиакомпании.

В Анталью S7 будет летать дважды в день из международного аэропорта Домодедово. Отмечается, что первый рейс будет уходить из столичной авиагавани в шесть утра, второй — в 13:55. В Даламан же самолёты компании будут летать реже — от трёх до семи раз в неделю. Все рейсы будут осуществляться на лайнерах Airbus A320.

В авиакомпании добавили, что перед каждым рейсом на борту самолёта будет проводиться дезинфицирующая уборка, пассажирам будут выдавать антибактериальные салфетки. Кроме того, по возможности система регистрации на посадку будет автоматически распределять места пассажиров с учётом безопасной дистанции.