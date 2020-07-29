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Авиакомпания S7 открыла продажу билетов на рейсы в Турцию

Полёты будут выполняться из столичного аэропорта Домодедово.

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Фото © ТАСС / Андрей Гордеев

Авиакомпания S7 Airlines объявила о возобновлении продажи билетов на международные направления. Рейсы будут осуществляться в турецкие города Даламан и Анталья с 10 августа.

S7 Airlines открыла продажу авиабилетов на регулярные рейсы авиакомпании из Москвы в города Турции — Анталью и Даламан, — говорится в сообщении пресс-службы авиакомпании.

В Анталью S7 будет летать дважды в день из международного аэропорта Домодедово. Отмечается, что первый рейс будет уходить из столичной авиагавани в шесть утра, второй — в 13:55. В Даламан же самолёты компании будут летать реже — от трёх до семи раз в неделю. Все рейсы будут осуществляться на лайнерах Airbus A320.

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Первая пока не дала официального ответа о готовности принять россиян, а вот в Эмиратах граждан РФ уже ждут.

В авиакомпании добавили, что перед каждым рейсом на борту самолёта будет проводиться дезинфицирующая уборка, пассажирам будут выдавать антибактериальные салфетки. Кроме того, по возможности система регистрации на посадку будет автоматически распределять места пассажиров с учётом безопасной дистанции.

Напомним, Россия с 1 августа возобновляет международное авиасообщение с Великобританией, Танзанией и Турцией. При этом Анкару и Стамбул можно будет посетить уже с 1 августа, а с 10-го числа начнутся рейсы в Анталью, Бодрум и Даламан.

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