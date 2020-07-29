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Трое подростков разбились насмерть на скутере в Тверской области

Двое от полученных травм погибли на месте, третий ушёл из жизни в карете скорой помощи.

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Фото © Pixabay

В деревне Запрудье Тверской области столкнулись два легковых автомобиля и скутер. В результате ДТП погибли трое подростков, сообщает газета "Аргументы и факты".

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При ранении чудом осталась не задета нижняя полая вена.

Авария произошла 29 июля. На скутере ехали трое подростков. Двое из них после столкновения скончались на месте. Третий ушёл из жизни в машине скорой помощи по пути в больницу.

Начато расследование. Глава региона Игорь Руденя поручил оказать психологическую и иную помощь родственникам погибших. Также он призвал усилить работу по профилактике ДТП в области.

Ранее Лайф сообщал, что в Кирове полицейский пинком сбил подростков с мотоцикла.

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