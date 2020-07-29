Трое подростков разбились насмерть на скутере в Тверской области

В деревне Запрудье Тверской области столкнулись два легковых автомобиля и скутер. В результате ДТП погибли трое подростков, сообщает газета "Аргументы и факты".
В Воскресенске спасли подростка, который упал с велосипеда и насквозь проткнул живот штырёмПри ранении чудом осталась не задета нижняя полая вена.
Авария произошла 29 июля. На скутере ехали трое подростков. Двое из них после столкновения скончались на месте. Третий ушёл из жизни в машине скорой помощи по пути в больницу.
Начато расследование. Глава региона Игорь Руденя поручил оказать психологическую и иную помощь родственникам погибших. Также он призвал усилить работу по профилактике ДТП в области.
Ранее Лайф сообщал, что в Кирове полицейский пинком сбил подростков с мотоцикла.