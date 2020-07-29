Способное достроить "Северный поток — 2" судно больше не принадлежит "Газпрому"

Судно-трубоукладчик "Академик Черский", способное достроить газопровод "Северный поток — 2", больше не принадлежит "Газпрому", при этом новый собственник неизвестен, сообщает РБК со ссылкой на квартальное раскрытие информации компании.

По данным издания, до начала 2020 года "Академик Черский" был в составе ООО "Газпром флот", а после находился в собственности АО "Самарский теплоэнергетический имущественный фонд" (СТИФ). На 31 марта СТИФ входил в группу "Газпрома", однако в свежем списке его нет.

Как предполагает издание, либо фонд сменил собственника и гендиректора, либо компания воспользовалась правом не раскрывать часть данных на основании санкционного риска.

Напомним, две нитки газопровода должны пройти от берегов России до Германии через Балтийское море — по территориальным водам или исключительным экономическим зонам Финляндии, Швеции и Дании. Сейчас осталось достроить около 6% "Северного потока — 2". Против строительства выступают США. В конце декабря прошлого года Дональд Трамп принял закон о военном бюджете страны, который включал в себя санкции против российского проекта. В связи с этим производившая работы по прокладке газопровода компания Allseas приостановила свою работу.