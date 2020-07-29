Упал с койки в СИЗО. Умер педофил из Боровичей

Видео © СУ СКР по Новгородской области
В Новгородской областной клинической больнице умер 54-летний Юрий Ившин, обвиняемый в домогательствах к несовершеннолетним девочкам. Как уточнили в региональном СУ СКР, 22 июля подсудимый был доставлен в медучреждение из СИЗО города Боровичи с подозрением на черепно-мозговую травму после падения с двухъярусной койки.
— 22 июля около пяти утра сотрудник ИВС обнаружил, что арестованный находится на полу. После чего мужчина был доставлен в медицинское учреждение. Спустя несколько дней он скончался, — рассказали в управлении.
В свою очередь адвокат Ившина Дмитрий Соболев записал видеообращение, в котором сообщил о том, что его подсудимый был несправедливо обвинён в педофилии за мелкое хулиганство. Он полагает, что его подзащитный свёл счёты с жизнью.
Судьбу уфимца, случайно убившего педофила, решит суд присяжныхВладимир Санкин отбил у извращенца мальчика, но после драки судимый мужчина скончался.
Как уже сообщал Лайф, жителя города Боровичи Юрия Ившина задержали весной 2019 года. По данным следствия, он в городских автобусах приставал к девочкам в возрасте 9–12 лет. Уже в СИЗО подозреваемый обвинил троих оперативников в применении насилия. В поддержку полицейских встали жители города.