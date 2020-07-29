Упал с койки в СИЗО. Умер педофил из Боровичей

Видео © СУ СКР по Новгородской области

В Новгородской областной клинической больнице умер 54-летний Юрий Ившин, обвиняемый в домогательствах к несовершеннолетним девочкам. Как уточнили в региональном СУ СКР, 22 июля подсудимый был доставлен в медучреждение из СИЗО города Боровичи с подозрением на черепно-мозговую травму после падения с двухъярусной койки.

— 22 июля около пяти утра сотрудник ИВС обнаружил, что арестованный находится на полу. После чего мужчина был доставлен в медицинское учреждение. Спустя несколько дней он скончался, — рассказали в управлении.

В свою очередь адвокат Ившина Дмитрий Соболев записал видеообращение, в котором сообщил о том, что его подсудимый был несправедливо обвинён в педофилии за мелкое хулиганство. Он полагает, что его подзащитный свёл счёты с жизнью.