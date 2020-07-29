Ефремова увезли на первое судебное заседание по делу о ДТП — видео

Михаила Ефремова увезли на первое судебное заседание по делу о смертельном ДТП в центре Москвы. Суд будет рассматривать ходатайство защиты актёра о переносе предварительного слушания его дела на срок после 5 августа.
Слушание пройдёт в закрытом режиме. По словам адвоката Ефремова Эльмана Пашаева, необходимость переноса связана с его занятостью в других судебных процессах. Он выразил уверенность, что суд удовлетворит это ходатайство.
Скабеева показала кадры, как пьяный Ефремов сразу после ДТП попытался откупитьсяА на медосвидетельствовании пьяный актёр продемонстрировал медикам и полицейским средний палец.
Напомним, авария в центре российской столицы с участием пьяного Михаила Ефремова произошла поздно вечером 8 июня. Водитель автомобиля, в который влетел внедорожник актёра, скончался в больнице. Теперь артисту грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет. На время следствия суд отправил Ефремова под домашний арест на два месяца. В рамках расследования возбуждено дело о сбыте наркотиков. Их нашли в крови актёра.