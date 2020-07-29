Ефремова увезли на первое судебное заседание по делу о ДТП — видео

Михаила Ефремова увезли на первое судебное заседание по делу о смертельном ДТП в центре Москвы. Суд будет рассматривать ходатайство защиты актёра о переносе предварительного слушания его дела на срок после 5 августа.

Слушание пройдёт в закрытом режиме. По словам адвоката Ефремова Эльмана Пашаева, необходимость переноса связана с его занятостью в других судебных процессах. Он выразил уверенность, что суд удовлетворит это ходатайство.