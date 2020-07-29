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В Приморье пьяный угонщик устроил ДТП. Пострадали дети

Самому виновнику аварии только недавно исполнилось 18 лет.

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Фото © ТАСС / Коротченко Максим

В Приморье пьяный местный житель угнал автомобиль и устроил аварию, в которой пострадали трое детей. Инцидент произошёл накануне в городе Находке, сообщает пресс-служба регионального управления МВД России.

В результате удара пострадал водитель "хонды-фит", его 16-летний пассажир, а также несовершеннолетние пассажиры "тойоты-белта": девочки в возрасте 9 и 12 лет. Дети доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести, — говорится в сообщении МВД.

Опубликовано видео момента ДТП с автобусом на юго-востоке Москвы, в котором погиб человек

Водитель грузовика проехал на запрещающий сигнал светофора, превышая при этом скорость.

Там отметили, что ранее 18-летний виновник ДТП к административной ответственности не привлекался, однако обучения на право управления автомобилем не проходил. Нарушителя задержала полиция.

Ранее под Волгоградом обнаружили автомобиль, который вылетел в оросительный канал. В результате ДТП погибло восемь человек, в том числе трое детей.

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