В Приморье пьяный угонщик устроил ДТП. Пострадали дети

В Приморье пьяный местный житель угнал автомобиль и устроил аварию, в которой пострадали трое детей. Инцидент произошёл накануне в городе Находке, сообщает пресс-служба регионального управления МВД России.

— В результате удара пострадал водитель "хонды-фит", его 16-летний пассажир, а также несовершеннолетние пассажиры "тойоты-белта": девочки в возрасте 9 и 12 лет. Дети доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести, — говорится в сообщении МВД.

Там отметили, что ранее 18-летний виновник ДТП к административной ответственности не привлекался, однако обучения на право управления автомобилем не проходил. Нарушителя задержала полиция.