В Воскресенске спасли подростка, который упал с велосипеда и насквозь проткнул живот штырём

В подмосковном Воскресенске врачам районной больницы № 2 удалось спасти подростка, который получил проникающее насквозь ранение живота. 13-летний мальчик возвращался с рыбалки на велосипеде, в определённый момент не справился с управлением и неудачно упал, налетев на подставку под удочку.
— Юноша поступил к нам с ранением печени и двенадцатиперстной кишки. Лишь по счастливой случайности стрела прошла в одном сантиметре от нижней полой вены, — рассказал главврач медучреждения Юрий Райхман, отметив, что в противном случае последствия могли быть фатальными.
Врачи извлекли держатель и провели операцию по ушиванию повреждённых внутренних органов, которая прошла успешно. Уже спустя несколько дней после хирургического вмешательства подростка выписали из больницы под амбулаторное наблюдение врача. Медики, конечно же, напомнили ему о правилах безопасности при езде на велосипеде.
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