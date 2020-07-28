В Воскресенске спасли подростка, который упал с велосипеда и насквозь проткнул живот штырём

В подмосковном Воскресенске врачам районной больницы № 2 удалось спасти подростка, который получил проникающее насквозь ранение живота. 13-летний мальчик возвращался с рыбалки на велосипеде, в определённый момент не справился с управлением и неудачно упал, налетев на подставку под удочку.

— Юноша поступил к нам с ранением печени и двенадцатиперстной кишки. Лишь по счастливой случайности стрела прошла в одном сантиметре от нижней полой вены, — рассказал главврач медучреждения Юрий Райхман, отметив, что в противном случае последствия могли быть фатальными.

Врачи извлекли держатель и провели операцию по ушиванию повреждённых внутренних органов, которая прошла успешно. Уже спустя несколько дней после хирургического вмешательства подростка выписали из больницы под амбулаторное наблюдение врача. Медики, конечно же, напомнили ему о правилах безопасности при езде на велосипеде.