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Два друга, которым врачи пророчили смерть в младенчестве, повторили на выпускном своё детское фото

Родители Одина и Джордона даже не верили, что это когда-либо произойдёт.

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Фото © Facebook / Damon D. Granberry

Отец 18-летнего Одина Фроста из Техаса, США, опубликовал трогательное фото на Reddit, которое в короткие сроки набрало 120 тыс. лайков. На снимке его сын вместе со своим лучшим другом воссоздали свой первый день в школе, доказав, что чудеса случаются. Один и Джордон Гренберри 15 лет назад пошли в школу для особенных детей и смогли закончить её, во что мало кто верил, пишет The Metro.

Фото © Reddit / Timfrostyo

Родителям обоих мальчиков сразу после родов сообщили, что из-за осложнений при беременности (Один) и из-за инфекции крови (Джордон) дети вряд ли выживут. Если им очень повезёт, то малыши преодолеют рубеж в семь лет и навсегда останутся в вегетативном состоянии. Но они поразили всех. В свой первый день в школе трёхлетние мальчики познакомились и сразу стали друзьями, несмотря на то что почти не могли общаться и страдали аутизмом.

Фото © Facebook / Deanda Frost

Один всегда был очень заботлив по отношению к другу и стремился его защищать, и Джордон отвечал ему тем же. Спустя 15 лет они смогли закончить школу и даже самостоятельно подняться на сцену за дипломами. На выпускном родители сфотографировали друзей и поняли, что те случайно повторили старый снимок. Тим боялся выкладывать его в Сети, но затем всё же решился.

Фото © Facebook / Damon D. Granberry

Люди обычно очень злы. Взрослые постоянно глазеют, дети тыкают пальцем, а Интернет — вообще самое ужасное место в мире. Я был готов в комментариях защищать мальчиков и биться за них до последнего, но это совсем не потребовалось. Мы с женой читали все пожелания и поздравления и не могли сдержать слёз от доброты этих незнакомцев

Тим Фрост

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