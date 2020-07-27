Девушка из Челябинска ради популярности превратилась в фрика, и на старых фото её узнать невозможно

Правда, не самую хорошую. Сперва девушка из Челябинска прославилась своей миловидной внешностью, но затем что-то пошло не так

Фото © ВКонтакте / Anya Miheeva и Instagram / lhofmannita

Аня записалась в блогеры и стала называться Хофманнитой, кардинально изменив облик

Фото © ВКонтакте / Anya Miheeva и Instagram / lhofmannita

Девушка покрыла тело татуировками, начала баловаться филлерами и ярким, не всегда уместным макияжем

Фото © ВКонтакте / Anya Miheeva и Instagram / lhofmannita

Гардероб тоже значительно поменялся, хотя для некоторых прогулок по городу Аня и вовсе забывала что-то надеть

Фото © ВКонтакте / Anya Miheeva и Instagram / lhofmannita

Хофманнита испытывает особую любовь к наркотическим веществам и алкоголю, регулярно хвастаясь своими похождениями в "Инстаграме" на 631 тыс. человек

Фото © ВКонтакте / Anya Miheeva и Instagram / lhofmannita

Блогерша даже участвовала в третьем сезоне "Пацанок", но напилась в первый же день и вылетела из шоу