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Девушка из Челябинска ради популярности превратилась в фрика, и на старых фото её узнать невозможно

Аней Михеевой всего 25 лет, но за столь короткий срок она уже успела заработать себе громкую репутацию.

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Фото © Instagram / lhofmannita

Правда, не самую хорошую. Сперва девушка из Челябинска прославилась своей миловидной внешностью, но затем что-то пошло не так

Фото © ВКонтакте / Anya Miheeva и Instagram / lhofmannita

Аня записалась в блогеры и стала называться Хофманнитой, кардинально изменив облик

Фото © ВКонтакте / Anya Miheeva и Instagram / lhofmannita

Девушка покрыла тело татуировками, начала баловаться филлерами и ярким, не всегда уместным макияжем

Фото © ВКонтакте / Anya Miheeva и Instagram / lhofmannita

Гардероб тоже значительно поменялся, хотя для некоторых прогулок по городу Аня и вовсе забывала что-то надеть

Фото © ВКонтакте / Anya Miheeva и Instagram / lhofmannita

Хофманнита испытывает особую любовь к наркотическим веществам и алкоголю, регулярно хвастаясь своими похождениями в "Инстаграме" на 631 тыс. человек

Фото © ВКонтакте / Anya Miheeva и Instagram / lhofmannita

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