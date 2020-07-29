В России задумались об установке в машинах алкозамков

Минпромторг РФ планирует до конца года разработать концепцию "внедрения в массовое потребление алкозамков для транспортных средств", которые автоматически блокируют зажигание автомобиля при выявлении алкоголя в выдыхаемом воздухе. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на протокол совещания в министерстве.

Согласно документу, концепцию разработают до 1 октября, а до 31 декабря текущего года будет "проработан вопрос" о стимулировании массового внедрения алкозамков в автомобили. В проекте должны содержаться требования и методы испытания устройств и правила их установки. В перспективе алкозамки получат статус "средств измерений" по аналогии с алкометрами и дорожными камерами.

По данным издания, в зависимости от стоимости устройств цены на автомобили могут подняться от 25 до 120 тысяч рублей. Планируется также, что автопроизводители будут получать дополнительные баллы за установку в машины российских алкозамков.