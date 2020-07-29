Суд вынес приговор челябинскому депутату, расстрелявшему жену из ружья

На Урале суд вынес приговор бывшему депутату посёлка Локомотивный Челябинской области Азату Зарипову. Год назад на глазах у детей он расстрелял жену из охотничьего ружья. В колонии строгого режима мужчина проведёт 11 лет.
— Назначить наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, — цитирует судью агентство Ura.ru.
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В ходе оглашения приговора было озвучено, что перед убийством Зарипов выпил семь бутылок пива. Судмедэксперты достали из тела женщины 28 дробин. Сам мужчина спокойно выслушал приговор суда.
Напомним, трагедия произошла в ночь на 21 августа 2019 года. Пьяный Азат Зарипов застрелил жену из ружья после возвращения с охоты. Свой поступок он объяснил ревностью. По его словам, жена хотела от него уйти и даже нашла себе другого мужчину. Зарипов же якобы хотел сохранить семью и неоднократно пытался поговорить с супругой.