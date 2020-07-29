Суд вынес приговор челябинскому депутату, расстрелявшему жену из ружья

На Урале суд вынес приговор бывшему депутату посёлка Локомотивный Челябинской области Азату Зарипову. Год назад на глазах у детей он расстрелял жену из охотничьего ружья. В колонии строгого режима мужчина проведёт 11 лет.

— Назначить наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, — цитирует судью агентство Ura.ru.

В ходе оглашения приговора было озвучено, что перед убийством Зарипов выпил семь бутылок пива. Судмедэксперты достали из тела женщины 28 дробин. Сам мужчина спокойно выслушал приговор суда.