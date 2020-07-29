Россия вернула Украине ноту протеста по поводу парада ВМФ в Севастополе

Москва вернула Киеву без рассмотрения ноту протеста из-за проведения военно-морского парада в Севастополе. В МИД РФ призвали Украину свыкнуться с мыслью, что этот регион является неотъемлемой частью России.

— Мы в соответствии со сложившейся практикой вернули её украинской стороне без рассмотрения в связи с тем, что РФ, являясь суверенным государством, вправе организовывать на своей территории парады, празднования и иные мероприятия по своему усмотрению, без согласования с иностранными государствами, — подчеркнули в российском МИД.

В дипведомстве порекомендовали украинским коллегам избавиться от иллюзий и свыкнуться с мыслью, что Крым и Севастополь являются неотъемлемой частью России, поскольку такой выбор сделали жители полуострова в 2014 году.