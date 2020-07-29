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Россия вернула Украине ноту протеста по поводу парада ВМФ в Севастополе

Киеву напомнили о выборе жителей полуострова в 2014 году и порекомендовали избавиться от иллюзий.

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Фото © Минобороны России

Москва вернула Киеву без рассмотрения ноту протеста из-за проведения военно-морского парада в Севастополе. В МИД РФ призвали Украину свыкнуться с мыслью, что этот регион является неотъемлемой частью России.

Мы в соответствии со сложившейся практикой вернули её украинской стороне без рассмотрения в связи с тем, что РФ, являясь суверенным государством, вправе организовывать на своей территории парады, празднования и иные мероприятия по своему усмотрению, без согласования с иностранными государствами, — подчеркнули в российском МИД.

В дипведомстве порекомендовали украинским коллегам избавиться от иллюзий и свыкнуться с мыслью, что Крым и Севастополь являются неотъемлемой частью России, поскольку такой выбор сделали жители полуострова в 2014 году.

На Дне ВМФ в Севастополе показали уникальные корабли

В их числе катер с женским экипажем и старейшее российское судно.

Напомним, накануне в Севастополе прошёл парад в честь Дня Военно-морского флота. Присутствующие смогли увидеть и новейшую технику, и старейшее действующее судно ВМФ России "Коммуна". Кроме того, на параде были представлены уникальные образцы судов. После парада Украина направила России ноту протеста и пожаловалась генсеку ООН Антонио Гутерришу.

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