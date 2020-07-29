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В Нижегородской области скончалась настоятельница монастыря, болевшая коронавирусом

Саму общину закрыли для посещения прихожан 4 июля.

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Фото © Нижегородская митрополия РПЦ

В Нижегородской области умерла настоятельница Выксунского Иверского женского монастыря Антония (Миронова). Об этом сообщает пресс-служба Нижегородской епархии. Ранее у неё была выявлена коронавирусная инфекция.

Более 15 лет своей жизни игуменья Антония отдала возрождению обители, сначала в должности старшей сестры, затем — настоятельницы. Трудами матушки восстановлены монастырские храмы, колокольня, сестринские корпуса, обитель обрела подворье, — говорится в сообщении.

Также отмечается, что игуменья взяла под опеку детей, оставшихся без родителей. Кроме того, она организовала сбор средств для людей, потерявших жильё, во время пожаров 2010 года.

Митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий выразил соболезнования в связи с кончиной настоятельницы.

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Инфекция поразила 70% его лёгких, доктор находился на аппарате ИВЛ.

4 июля Выксунский монастырь закрыли для прихожан после того, как у настоятельницы обнаружили коронавирус.

Ранее сообщалось, что умер министр агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области Дмитрий Дегтярёв. Он болел коронавирусом.

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