В Нижегородской области скончалась настоятельница монастыря, болевшая коронавирусом

В Нижегородской области умерла настоятельница Выксунского Иверского женского монастыря Антония (Миронова). Об этом сообщает пресс-служба Нижегородской епархии. Ранее у неё была выявлена коронавирусная инфекция.

— Более 15 лет своей жизни игуменья Антония отдала возрождению обители, сначала в должности старшей сестры, затем — настоятельницы. Трудами матушки восстановлены монастырские храмы, колокольня, сестринские корпуса, обитель обрела подворье, — говорится в сообщении.

Также отмечается, что игуменья взяла под опеку детей, оставшихся без родителей. Кроме того, она организовала сбор средств для людей, потерявших жильё, во время пожаров 2010 года.

Митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий выразил соболезнования в связи с кончиной настоятельницы.

4 июля Выксунский монастырь закрыли для прихожан после того, как у настоятельницы обнаружили коронавирус.