Кучеров дважды пробил Бобровского перед стартом плей-офф Кубка Стэнли

В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) команды продолжают подготовку к стартующему 1 августа плей-офф Кубка Стэнли. В контрольном матче, который прошёл в Торонто, клуб "Тампа-Бэй Лайтнинг", благодаря двум заброшенным шайбам нападающего Никиты Кучерова, со счётом 5:0 разгромил команду Сергея Бобровского "Флорида Пантерз".

На старте второго периода, когда "Тампа" имела преимущество в два гола, Кучеров реализовал большинство. После перепасовки с защитником Михаилом Сергачёвым Никита хлёстким броском с ходу отправил шайбу в девятку ворот Сергея Бобровского.

А в заключительной двадцатиминутке после молниеносной контратаки россиянин оформил дубль, поставив точку в игре.

Haven't missed a beat. ☑️ pic.twitter.com/aKrpIgTcYK — Tampa Bay Lightning (@TBLightning) July 29, 2020