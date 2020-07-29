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Кучеров дважды пробил Бобровского перед стартом плей-офф Кубка Стэнли

В товарищеском матче "молнии" крупно переиграли "пантер".

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Фото © Пресс-служба НХЛ

В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) команды продолжают подготовку к стартующему 1 августа плей-офф Кубка Стэнли. В контрольном матче, который прошёл в Торонто, клуб "Тампа-Бэй Лайтнинг", благодаря двум заброшенным шайбам нападающего Никиты Кучерова, со счётом 5:0 разгромил команду Сергея Бобровского "Флорида Пантерз".

На старте второго периода, когда "Тампа" имела преимущество в два гола, Кучеров реализовал большинство. После перепасовки с защитником Михаилом Сергачёвым Никита хлёстким броском с ходу отправил шайбу в девятку ворот Сергея Бобровского.

А в заключительной двадцатиминутке после молниеносной контратаки россиянин оформил дубль, поставив точку в игре.

Также голами в составе "молний" отметились форвард Брэйден Поинт (дубль) и защитник Люк Шенн. Голкипер "Тампы" Андрей Василевский отразил все 26 бросков по своим воротам.

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