"Просто впечатляет". Переплывший реку российский танк шокировал аргентинских журналистов — видео

Журналисты аргентинской газеты Clarin оценили видео учений Центрального военного округа, опубликованного Министерством обороны в YouTube-канале, и удивились способностям российского танка Т-72Б3.
— Удивительно, как боевому танку удаётся полностью исчезнуть под водой, а затем появиться на противоположном берегу, чтобы продолжить выполнение своей миссии, как будто с ним ничего не случилось — сказано в тексте материала.
Авторы публикации назвали танк "беспрецедентным смертельным оружием", а видео, представленное российским военным ведомством, шокирующим и впечатляющим.
На учениях в США один боевой танк случайно подбил другойВ результате инцидента ранение получил один из членов экипажа.
Как отметили в Минобороны, машина оснащена специальным воздуховодом, с помощью которого экипаж дышит. Ориентируются танкисты с помощью приборов, установленных на борту.
Учения проходили в Оренбургской области. Военнослужащие отработали навыки подводного вождения, погружая танк на глубину пять метров.
Ранее губернатор Челябинской области прокатился по городу на танке Т-34.