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"Просто впечатляет". Переплывший реку российский танк шокировал аргентинских журналистов — видео

Они назвали боевую машину беспрецедентным смертельным оружием.

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Журналисты аргентинской газеты Clarin оценили видео учений Центрального военного округа, опубликованного Министерством обороны в YouTube-канале, и удивились способностям российского танка Т-72Б3.

Удивительно, как боевому танку удаётся полностью исчезнуть под водой, а затем появиться на противоположном берегу, чтобы продолжить выполнение своей миссии, как будто с ним ничего не случилосьсказано в тексте материала.

Авторы публикации назвали танк "беспрецедентным смертельным оружием", а видео, представленное российским военным ведомством, шокирующим и впечатляющим.

На учениях в США один боевой танк случайно подбил другой

В результате инцидента ранение получил один из членов экипажа.

Как отметили в Минобороны, машина оснащена специальным воздуховодом, с помощью которого экипаж дышит. Ориентируются танкисты с помощью приборов, установленных на борту.

Учения проходили в Оренбургской области. Военнослужащие отработали навыки подводного вождения, погружая танк на глубину пять метров.

Ранее губернатор Челябинской области прокатился по городу на танке Т-34.

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