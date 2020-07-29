Ульяновские депутаты устроили драку во время заседания — видео

Видео © Facebook / Алексей Куринный

Очередное заседание Законодательного собрания Ульяновской области пришлось прервать из-за драки. Видео с инцидентом опубликовал в соцсетях депутат Госдумы Алексей Куринный.

По словам первого зампреда парламента региона, руководителя фракции "Единая Россия" Василия Гвоздева, всё началось из-за того, что депутаты от КПРФ вывесили плакаты с изображением губернатора области Олега Морозова и лидера партии "Коммунисты России" Максима Сурайкина с подписью "голубки". Один из единороссов попытался сорвать плакат, и завязалась потасовка. После был объявлен перерыв.

— Часть наших коллег, это депутаты от фракции КПРФ, своими провокационными действиями, которые выразились в вывешивании плакатов, которые, с нашей точки зрения, носят очень жёсткий характер по отношению к государственной власти, фактически спровоцировали в зале Законодательного собрания драку, — цитирует Гвоздева РИА "Новости".

Он добавил, что в результате конфликта пострадали депутаты и из других фракций, полиция зафиксировала их травмы.

У депутатов из КПРФ — другая версия событий. Руководитель фракции и заместитель председателя заксобрания региона Айрат Гибатдинов обвинил единороссов в том, что они, по его словам, пришли на заседание пьяными. Депутат добавил, что плакат, на котором были изображены Морозов и Сурайкин, показывает, что "никакого противостояния между ними нет" и они "друг друга поддерживают".