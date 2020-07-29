Житель Украины в третий раз заболел коронавирусом

Житель Тернопольской области Украины в третий раз заболел CoViD-19. Об этом сообщил начальник управления здравоохранения администрации региона Владимир Богайчук.

— Мы должны понимать, что даже переболев коронавирусной инфекцией, это не защищает нас от повторного заболевания, — цитирует Богайчука издание "Тернополяне".

Всего на Украине выявлено 67 597 случаев коронавируса. Умерло 1650 человек, выздоровело 37 394.