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Житель Украины в третий раз заболел коронавирусом

Всего в стране подтверждено более 67,5 тысячи случаев инфекции.

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Фото © Serhii Hudak / Ukrinform via ZUMA Wire

Житель Тернопольской области Украины в третий раз заболел CoViD-19. Об этом сообщил начальник управления здравоохранения администрации региона Владимир Богайчук.

Мы должны понимать, что даже переболев коронавирусной инфекцией, это не защищает нас от повторного заболевания, — цитирует Богайчука издание "Тернополяне".

Всего на Украине выявлено 67 597 случаев коронавируса. Умерло 1650 человек, выздоровело 37 394.

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Она госпитализирована.

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