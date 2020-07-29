Девушка решила не удалять зуб мудрости, который у неё болел, и в итоге инфекция добралась до мозга

У меня было такое ощущение, словно мою память отключили. Я смотрела на людей и думала, что знаю их, хотя на самом деле видела в первый раз. Это полностью изменило мою жизнь. Навряд ли вы ожидаете, что в 35 лет за вами будет ухаживать сиделка и следить за тем, чтобы вы принимали таблетки. И главный урок: вы не должны принимать своё здоровье как должное

Ребекка Далтон