Девушка решила не удалять зуб мудрости, который у неё болел, и в итоге инфекция добралась до мозга

Мама четверых детей оказалась на грани жизни и смерти из-за зубной боли, в результате которой инфекция распространилась до головного мозга. Дело в том, что Ребекка Далтон обратилась к стоматологу ещё в декабре из-за верхнего зуба мудрости. 35-летней жительнице Восточного Йорка прописали антибиотики и сказали, что зуб необходимо удалить. Но поскольку Ребекка была на тот момент беременна, то операцию отложили, а пропив курс лекарств, она и вовсе решила, что абсцесс прошёл, сообщает The Sun.
К марту родные перестали узнавать Ребекку, и её срочно госпитализировали. Оказалось, что инфекция распространилась на её сердце, печень, а также головной мозг. Его передняя часть оказалась под давлением, из-за чего были нарушены когнитивные функции и функции тела. В конце концов Ребекка даже перестала ходить.
Врачи обнаружили, что в жидкости её мозга были те же бактерии, что и в абсцессе на зубе. Сама мама призналась, что к этому времени она уже не осознавала, что с ней происходит. К счастью, жизнь Ребекки удалось спасти и недавно её выписали из больницы.
У меня было такое ощущение, словно мою память отключили. Я смотрела на людей и думала, что знаю их, хотя на самом деле видела в первый раз. Это полностью изменило мою жизнь. Навряд ли вы ожидаете, что в 35 лет за вами будет ухаживать сиделка и следить за тем, чтобы вы принимали таблетки. И главный урок: вы не должны принимать своё здоровье как должное
Ребекка Далтон