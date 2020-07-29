Парень из Питера показал фото с разницей в год, как он отказался от алкоголя, и результат невероятен

Пользователь "Твиттера" из Санкт-Петербурга поделился впечатляющими результатами, как изменилась его внешность спустя год, как он отказался от алкоголя и начал заниматься спортом. Митя признался, что это помогло ему похудеть на 11 килограммов, и разница в прямом смысле на лицо.

Для других пользователей Сети Митя стал настоящей мотивацией начать здоровый образ жизни, хоть это и не так просто. Пост меньше чем за сутки набрал более двух тысяч лайков и кучу восторженных комментариев. Сам парень скромно поблагодарил всех и сообщил, что не собирается останавливаться на достигнутом.

В прошлом году Митя признался в "Твиттере", что у него серьёзные проблемы с алкоголем. При этом выпивать он начал ещё в школе, а первый раз напился до беспамятства в 11 лет. "В Новый год мы с друзьями на крыше распили бутылку водки. 1 января медсёстры отца нашли меня в ливневой канаве. Хорошо, что было тепло и сухо", — написал парень, решив взять себя в руки спустя 20 лет. По его словам, те же проблемы были и у его отца, который умер в 2019 году.