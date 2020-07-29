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Сергей Жигунов показал ранение. В него выстрелил другой актёр

Поклонники артиста предложили вызвать обидчика на дуэль.

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Фото © Instagram / zhigunov_sergey

Российский актёр театра и кино Максим Аверин травмировал коллегу Сергея Жигунова на съёмках второго сезона сериала "Горюнов". Об этом Жигунов сам сообщил поклонникам в "Инстаграме", на что обратило внимание издание Dni.ru.

В День Военно-морского флота артист Аверин стрелял в меня из табельного оружия. Попал, — написал актёр в соцсети.

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Мужчина получил серьёзные травмы.

Оказалось, что выстрел был плановый, согласно сценарию сериала. Однако, судя по всему, Аверин не должен был попасть в Жигунова. Подписчики артиста выразили надежду, что с их кумиром всё в порядке, и в шутку предложили Жигунову вызвать коллегу по съёмкам на дуэль. Позже актёр опубликовал с Авериным совместное фото, заявив, что пистолет у него отобрали, "но осадочек остался".

Ранее Лайф рассказывал про актёра сериала "Папины дочки", который во время съёмок упал с 12-метровой высоты и сломал себе обе ноги.

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