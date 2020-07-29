Сергей Жигунов показал ранение. В него выстрелил другой актёр

Российский актёр театра и кино Максим Аверин травмировал коллегу Сергея Жигунова на съёмках второго сезона сериала "Горюнов". Об этом Жигунов сам сообщил поклонникам в "Инстаграме", на что обратило внимание издание Dni.ru .

Оказалось, что выстрел был плановый, согласно сценарию сериала. Однако, судя по всему, Аверин не должен был попасть в Жигунова. Подписчики артиста выразили надежду, что с их кумиром всё в порядке, и в шутку предложили Жигунову вызвать коллегу по съёмкам на дуэль. Позже актёр опубликовал с Авериным совместное фото, заявив, что пистолет у него отобрали, "но осадочек остался".