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Звезде "Папиных дочек" провели 6-часовую операцию на ногах, переломанных после падения с крыши

В начале июля актёр Михаил Казаков, известный по роли Полежайкина в "Папиных дочках", упал с высоты 12 метров, пытаясь сделать красивый кадр. И хоть артисту удалось выжить, ноги сильно пострадали. В одной из больниц Твери актёру недавно вставили железные пластины.

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Фото © Instagram / kazakovfly

В своём недавнем интервью изданию StarHit актёр рассказал, что операция прошла несколько дней назад и длилась шесть часов. И хоть повреждения действительно серьёзные, всё прошло успешно. В ноги актёру вставили пластины, и теперь врачи надеются на лучшее — тем более все основания на это есть.

Они рады, что я так быстро поправляюсь. О произошедшем вспоминать не хочу. Родные до сих пор в шоке от того, что случилось

Михаил Казаков

Фото © Instagram / kazakovfly

И хоть процесс выздоровления затянется ещё на несколько месяцев, Михаил не унывает. Как он сам выразился, у него просто нет выбора.

Надо побыстрее выздоравливать, ведь у меня семья, двое детей. Боли очень сильные — врагу не пожелаешь, но терплю, что поделать

Михаил Казаков

Казаков попал в больницу после падения с 12-метровой высоты. Он хотел сделать несколько кадров Твери, но сорвался. Актёр уже успел попрощаться с жизнью, но судьба распорядилась иначе. "Ноги в хлам, сейчас в больнице", — поделился тогда Михаил.

Фото © Instagram / kazakovfly

Напомним, что сейчас Михаил живёт в Твери вместе с женой. Вместе они воспитывают сына, дочку и даже успевают вести свой бизнес. Сейчас актёр уже лишь отдалённо напоминает нескладного Полежайкина из всеми любимого сериала. Ничего удивительного — мужчина сбросил целых 30 кг. Причём обошлось без изнуряющих тренировок и голода — всё дело в долгих прогулках пешком.

"Думал, всё, это конец". Полежайкин из "Папиных дочек" рассказал, как переломал себе ноги

На восстановление артисту потребуется около полугода.

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