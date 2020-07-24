Звезде "Папиных дочек" провели 6-часовую операцию на ногах, переломанных после падения с крыши

В своём недавнем интервью изданию StarHit актёр рассказал, что операция прошла несколько дней назад и длилась шесть часов. И хоть повреждения действительно серьёзные, всё прошло успешно. В ноги актёру вставили пластины, и теперь врачи надеются на лучшее — тем более все основания на это есть.
Они рады, что я так быстро поправляюсь. О произошедшем вспоминать не хочу. Родные до сих пор в шоке от того, что случилось
Михаил Казаков
И хоть процесс выздоровления затянется ещё на несколько месяцев, Михаил не унывает. Как он сам выразился, у него просто нет выбора.
Надо побыстрее выздоравливать, ведь у меня семья, двое детей. Боли очень сильные — врагу не пожелаешь, но терплю, что поделать
Михаил Казаков
Казаков попал в больницу после падения с 12-метровой высоты. Он хотел сделать несколько кадров Твери, но сорвался. Актёр уже успел попрощаться с жизнью, но судьба распорядилась иначе. "Ноги в хлам, сейчас в больнице", — поделился тогда Михаил.
Напомним, что сейчас Михаил живёт в Твери вместе с женой. Вместе они воспитывают сына, дочку и даже успевают вести свой бизнес. Сейчас актёр уже лишь отдалённо напоминает нескладного Полежайкина из всеми любимого сериала. Ничего удивительного — мужчина сбросил целых 30 кг. Причём обошлось без изнуряющих тренировок и голода — всё дело в долгих прогулках пешком.