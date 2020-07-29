"Проба пера". Политолог оценил активность новых партий в преддверии единого дня голосования

Политическая активность на предстоящих губернаторских и региональных парламентских выборах очень высока. Об этом заявил Лайфу директор Института новейших государств Алексей Мартынов, комментируя доклад Фонда исследований проблем демократии. Он обратил внимание, что в ходе кампании себя проявляют не только традиционные партии, но и относительно новые, для которых единый день голосования станет пробой пера.

— Понятно, что это связано с преддверием большой федеральной кампании по выборам в Государственную думу, это такая проба пера, если хотите, проба сил для многих, — считает он. — На мой взгляд, и в докладе это тоже есть между строк, что эта активность, в том числе подогретая противоречивыми слухами о возможной досрочной кампании думской, что уже сто раз опровергнуто, но тем не менее <...> Активность не только в каких-то действиях, но и можно её увидеть в виде уже зарегистрированных или поданных на регистрацию документов, их очень много, большая конкуренция, более высокая, чем мы видели в прошлом году.

Как уже сообщал Лайф, в этом году за губернаторские посты поборется 147 человек от 24 политических партий, что на 20% больше, чем на прошлых выборах. Регионами — лидерами по количеству выдвиженцев стали Иркутская область, Камчатский край, Еврейская автономная область и Костромская область.