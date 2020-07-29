Нагрянули в квартиру. Опубликовано видео с задержанием сторонников ИГИЛ в Петербурге

Федеральная служба безопасности распространила кадры операции с задержанием сторонников ИГИЛ* в Санкт-Петербурге. На видео снято, как одного из злоумышленников загружают в микроавтобус связанным. Других обезвреживают в квартире, которая больше похожа на общежитие для мигрантов.

Ранее сообщалось, что задержаны выходцы из центральноазиатских республик. Они планировали совершить убийства военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов РФ, после чего бежать на Ближний Восток к террористам.

Напомним, сотрудники ФСБ также предотвратили теракт, который готовился в Астрахани. Планировавший нападение на административные здания хотел сбежать в Сирию, чтобы там примкнуть к боевикам.