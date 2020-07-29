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Больше не свидетель. Подозреваемого в убийстве студентки МГИМО арестовали на два месяца

Ранее молодой человек проходил по делу в качестве свидетеля.

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Видео © LIFE

В Москве суд заключил под стражу Муртузали Меджидова — сына бывшего председателя Правительства Дагестана Мухтара Меджидова. Его обвиняют в убийстве подруги. В апреле 2018 года девушка выпала из окна четвёртого этажа МГИМО. Мужчину отправили в СИЗО на время следствия до 28 сентября.

По словам адвоката мужчины, в течение двух лет следствие неоднократно принимало решение, что оснований для предъявления Меджидову нет. Он добавил, что обвиняемый сотрудничал со следствием, предоставлял необходимые данные и даже проходил полиграф, результаты проверки на котором не были приобщены к материалам следствия.

В Москве задержан подозреваемый по делу о гибели студентки МГИМО

Девушка выпала из окна. За её жизнь долго боролись врачи.

Сейчас, через два года, к сожалению, следствие пришло к такому поразительному выводу о наличии умысла на убийство. Я считаю, что это полный абсурд, потому что за два года никаких новых данных не появилось, — заявил юрист журналистам.

Напомним, 21-летняя студентка МГИМО Томирис Байсафа выпала из окна университета и долгое время находилась в тяжёлом состоянии. Через три недели девушка скончалась. Изначально следствие сочло случившееся самоубийством, а Муртузали Меджидов проходил по делу в качестве свидетеля.

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