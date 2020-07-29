Путин призвал наладить практику дистанционного общения врача и пациента

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости свести к минимуму визиты граждан с хроническими заболеваниями в медучреждения. Глава государства призвал расширить применение современных электронных сервисов и услуг в здравоохранении.

— У граждан, в том числе с хроническими заболеваниями, должна быть возможность получить консультацию, рекомендации дистанционно, чтобы, если в этом нет прямой необходимости, не ходить в поликлинику, где есть повышенный риск столкнуться с сезонной инфекцией, — сказал президент, подводя итоги совещания по санитарно-эпидемиологической ситуации в стране.

Президент подчеркнул, что нужно наладить практику дистанционного общения врача и пациента, в том числе через портал "Госуслуги". Особенно это актуально в период всплеска гриппа и простуд.