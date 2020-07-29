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Путин призвал наладить практику дистанционного общения врача и пациента

Российский лидер считает, что граждане должны иметь возможность получить консультацию и рекомендации без визита в больницу.

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Президент РФ Владимир Путин. Фото © Kremlin

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости свести к минимуму визиты граждан с хроническими заболеваниями в медучреждения. Глава государства призвал расширить применение современных электронных сервисов и услуг в здравоохранении.

У граждан, в том числе с хроническими заболеваниями, должна быть возможность получить консультацию, рекомендации дистанционно, чтобы, если в этом нет прямой необходимости, не ходить в поликлинику, где есть повышенный риск столкнуться с сезонной инфекцией, — сказал президент, подводя итоги совещания по санитарно-эпидемиологической ситуации в стране.

Президент подчеркнул, что нужно наладить практику дистанционного общения врача и пациента, в том числе через портал "Госуслуги". Особенно это актуально в период всплеска гриппа и простуд.

Путин: Уверенность в вакцине должна быть абсолютной

Президент рассказал, что наработок по таким препаратам больше, чем сообщается в СМИ.

Ранее на совещании Путин отметил, что ситуация с борьбой против коронавируса в России стабилизируется, однако ещё остаётся сложной и "может качнуться в любую сторону".

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