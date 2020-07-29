"Может качнуться в любую сторону". Путин назвал ситуацию с коронавирусом сложной

Путин назвал ситуацию с коронавирусом сложной

Президент РФ Владимир Путин отметил, что ситуация с борьбой против коронавируса в России стабилизируется, однако ещё остаётся сложной. Об этом глава государства сказал на совещании по санитарно-эпидемиологической ситуации в стране.

— Ситуация остаётся сложной, может качнуться в любую сторону. Именно поэтому мы с вами и собрались. Поэтому никаких поводов самоуспокоенности, чтобы расслабиться, забыть про рекомендации врачей, нет, — сказал Путин.