СБУ сообщила о задержании организаторов взрывов у метро в Киеве

Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о задержании двух человек по подозрению в организации серии взрывов у метро в Киеве. Два СВУ злоумышленники привели в действие — возле метро "Шулявская" и в жилом доме на Подоле. Несколько бомб оперативники смогли найти и обезвредить.

Фото © Facebook / Служба безпеки України

— После первого взрыва организаторы и исполнители терактов прислали в адрес СБУ, МВД, других государственных органов и СМИ требования финансового характера. В частности, злоумышленники требовали перечислить им 50 биткоинов на общую сумму около $500 тысяч на электронный кошелёк, — уточнили в СБУ.

Фото © Facebook / Служба безпеки України

Украинские полицейские обнаружили и обезвредили два подозрительных предмета на рынке "Минский" и ещё один — у одноимённой станции метро. Вычислить организаторов удалось после 15 обысков и тщательного изучения найденных СВУ. По версии следствия, задержанные приготовили, заложили и привели в действие взрывные устройства в разных районах столицы.