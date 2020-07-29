Россия начала военные учения в Чёрном море

Черноморский флот РФ объявил о начале военных учений с участием более 20 кораблей. Об этом сегодня сообщил начальник пресс-службы ЧФ Алексей Рулев.
— Корабли в составе однородных и разнородных тактических групп проведут тренировки по ведению морского боя, противовоздушной и противодиверсионной обороне, уничтожению морских и береговых целей, защите корабля при стоянке на незащищённом рейде, — сказал Рулев.
Азербайджан и Турция проведут масштабные военные ученияВ них задействуют военнослужащих, бронетехнику, миномёты и артиллерийские установки, авиацию и средства ПВО.
Кроме того, военные отработают нештатную ситуацию, связанную с пожаром и пробоиной на борту. В ходе учений будут задействованы такие корабли, как "Пытливый", "Дмитрий Рогачёв", фрегат "Адмирал Эссен", ракетные корабли "Орехово-Зуево" и "Ингушетия", а также десантные корабли "Цезарь Куников" и "Саратов". Сопровождать их будут суда вспомогательного флота, вертолёты и самолёты морской авиации ПВО.
Напомним, несколько дней назад в Чёрном море завершились масштабные учения стран НАТО, в которых принимали участие США, Украина, Турция, Болгария, Румыния, Грузия, Норвегия, Испания и Франция. В связи с этим в акваторию моря заходил американский ракетный эсминец "Портер".