Россия начала военные учения в Чёрном море

Черноморский флот РФ объявил о начале военных учений с участием более 20 кораблей. Об этом сегодня сообщил начальник пресс-службы ЧФ Алексей Рулев.

— Корабли в составе однородных и разнородных тактических групп проведут тренировки по ведению морского боя, противовоздушной и противодиверсионной обороне, уничтожению морских и береговых целей, защите корабля при стоянке на незащищённом рейде, — сказал Рулев.

Кроме того, военные отработают нештатную ситуацию, связанную с пожаром и пробоиной на борту. В ходе учений будут задействованы такие корабли, как "Пытливый", "Дмитрий Рогачёв", фрегат "Адмирал Эссен", ракетные корабли "Орехово-Зуево" и "Ингушетия", а также десантные корабли "Цезарь Куников" и "Саратов". Сопровождать их будут суда вспомогательного флота, вертолёты и самолёты морской авиации ПВО.