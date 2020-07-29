"Был добрый человечек". В Барнауле похоронили погибшего от рук боксёра участника массовой драки

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В Барнауле простились с Павлом Рохловым, который погиб в результате драки в ночь на 27 июля на Старом базаре. Траурная церемония состоялась в Покровском кафедральном соборе, после чего мужчину похоронили на Черницком кладбище.
— Он вообще был неконфликтный товарищ, общительный, добрый человечек. Мы хотим, чтобы было справедливое обвинение, лет 25 дали бы. Но этого не будет, — заявил Лайфу дядя погибшего.
Участница драки в Барнауле: Жена переступила через умирающего мужа и полетела дальше дратьсяПо словам девушки, экспертиза подтвердила, что она, её подруга и титулованный боксёр были трезвыми.
Напомним, ночью 27 июля на Старом базаре в Барнауле между двумя компаниями произошла массовая драка. Потасовка закончилась гибелью Павла Рохлова от руки титулованного боксёра. Михаил Старцев нанёс оппоненту всего один удар, но он оказался смертельным. Подозреваемого арестовали на два месяца. Лайф публиковал видео ночной потасовки.