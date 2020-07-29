"Был добрый человечек". В Барнауле похоронили погибшего от рук боксёра участника массовой драки

Видео © LIFE

В Барнауле простились с Павлом Рохловым, который погиб в результате драки в ночь на 27 июля на Старом базаре. Траурная церемония состоялась в Покровском кафедральном соборе, после чего мужчину похоронили на Черницком кладбище.

— Он вообще был неконфликтный товарищ, общительный, добрый человечек. Мы хотим, чтобы было справедливое обвинение, лет 25 дали бы. Но этого не будет, — заявил Лайфу дядя погибшего.