"За рулём был каскадёр от спецслужб". Поклонница Ефремова удивила новой версией по поводу роковой аварии

Поклонница Михаила Ефремова Марина Палта заявила, что актёр вовсе не виноват в смертельном ДТП, которое произошло в начале июня. По её мнению, за рулём автомобиля артиста не кто иной, как каскадёр, и посадили его туда спецслужбы. Женщина в футболке с фотографией Ефремова пришла к зданию суда, чтобы поддержать кумира.

— Это грандиозная провокация. Это покушение на его жизнь. В интервью, которое давал Никита Джигурда, он говорил, что он собрал факты и доказал, что это было покушение на жизнь Ефремова, — рассказала Марина.

Она уверена, что актёру подсыпали наркотики и снотворное. И заверяет, что Ефремов никогда не садился за руль пьяным.

— Когда он был выпивший, он всегда нанимал или трезвого водителя, или брал такси. А в этот раз его собутыльники подстроили так, чтобы он ехал сам на своей машине, — добавила поклонница артиста.