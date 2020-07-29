"За рулём был каскадёр от спецслужб". Поклонница Ефремова удивила новой версией по поводу роковой аварии

Поклонница Михаила Ефремова Марина Палта заявила, что актёр вовсе не виноват в смертельном ДТП, которое произошло в начале июня. По её мнению, за рулём автомобиля артиста не кто иной, как каскадёр, и посадили его туда спецслужбы. Женщина в футболке с фотографией Ефремова пришла к зданию суда, чтобы поддержать кумира.
— Это грандиозная провокация. Это покушение на его жизнь. В интервью, которое давал Никита Джигурда, он говорил, что он собрал факты и доказал, что это было покушение на жизнь Ефремова, — рассказала Марина.
Компенсацию не предлагал, показания не даёт. Адвокат рассказала, какую позицию занял ЕфремовЗащита потерпевшей стороны подготовила гражданские иски к артисту.
Она уверена, что актёру подсыпали наркотики и снотворное. И заверяет, что Ефремов никогда не садился за руль пьяным.
— Когда он был выпивший, он всегда нанимал или трезвого водителя, или брал такси. А в этот раз его собутыльники подстроили так, чтобы он ехал сам на своей машине, — добавила поклонница артиста.
Впрочем, у следствия другая версия. Авария в центре российской столицы с участием пьяного Михаила Ефремова произошла поздно вечером 8 июня. Водитель автомобиля, в который влетел внедорожник актёра, скончался в больнице. Теперь артисту грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет. На время следствия суд отправил Ефремова под домашний арест на два месяца. В рамках расследования возбуждено дело о сбыте наркотиков. Их нашли в крови актёра.