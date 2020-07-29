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"За рулём был каскадёр от спецслужб". Поклонница Ефремова удивила новой версией по поводу роковой аварии

Свои доводы поклонница теории заговора аргументировала заявлениями Никиты Джигурды.

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Поклонница Михаила Ефремова Марина Палта заявила, что актёр вовсе не виноват в смертельном ДТП, которое произошло в начале июня. По её мнению, за рулём автомобиля артиста не кто иной, как каскадёр, и посадили его туда спецслужбы. Женщина в футболке с фотографией Ефремова пришла к зданию суда, чтобы поддержать кумира.

Это грандиозная провокация. Это покушение на его жизнь. В интервью, которое давал Никита Джигурда, он говорил, что он собрал факты и доказал, что это было покушение на жизнь Ефремова, — рассказала Марина.

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Защита потерпевшей стороны подготовила гражданские иски к артисту.

Она уверена, что актёру подсыпали наркотики и снотворное. И заверяет, что Ефремов никогда не садился за руль пьяным.

Когда он был выпивший, он всегда нанимал или трезвого водителя, или брал такси. А в этот раз его собутыльники подстроили так, чтобы он ехал сам на своей машине, — добавила поклонница артиста.

Впрочем, у следствия другая версия. Авария в центре российской столицы с участием пьяного Михаила Ефремова произошла поздно вечером 8 июня. Водитель автомобиля, в который влетел внедорожник актёра, скончался в больнице. Теперь артисту грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет. На время следствия суд отправил Ефремова под домашний арест на два месяца. В рамках расследования возбуждено дело о сбыте наркотиков. Их нашли в крови актёра.

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