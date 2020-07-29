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Компенсацию не предлагал, показания не даёт. Адвокат рассказала, какую позицию занял Ефремов

Защита потерпевшей стороны подготовила гражданские иски к артисту.

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Михаил Ефремов. Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Зыков Кирилл

Актёр Михаил Ефремов не предлагал денежную компенсацию родственникам Сергея Захарова, который умер в результате ДТП на Садовом кольце в Москве 8 июня. Об этом заявила представитель сына погибшего Татьяна Головкина.

Денежную компенсацию он не предлагал, не направлял никаким образом, — сказала она в Пресненском суде Москвы, где должно было состояться предварительное слушание по делу.

Её коллега, адвокат Александр Добровинский, также представляющий интересы потерпевшей стороны, заявил, что гражданские иски родственников Захарова к артисту уже готовы. Впрочем, сумму компенсаций он называть не стал.

Заседание же по делу сегодня не состоялось. Его было решено отложить на завтра в связи с неявкой адвоката Михаила Ефремова. Показания по делу артист ещё не давал.

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Слушание состоится в закрытом режиме.

Напомним, авария в центре российской столицы с участием пьяного Михаила Ефремова произошла поздно вечером 8 июня. Водитель автомобиля, в который влетел внедорожник актёра, скончался в больнице. Теперь артисту грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет. На время следствия суд отправил Ефремова под домашний арест на два месяца. В рамках расследования возбуждено дело о сбыте наркотиков. Их нашли в крови актёра.

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