Адвокат семьи погибшего — о поведении Ефремова: Сначала вину признавал, а потом отказался

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Адвокат Александр Добровинский, представляющий интересы семьи погибшего в ДТП с участием Михаила Ефремова, заявил, что артист изменил свои показания. Также юрист с удивлением обнаружил, что по уголовному делу о смертельном ДТП Ефремов проходит не как актёр, а как индивидуальный предприниматель.

— Он сначала вину признавал, а потом отказался. Это решение господина Ефремова, это его жизнь, и он ею распоряжается так, как хочет. Посмотрим, как на это отреагируют суд и прокурор, — заявил Добровинский журналистам.

Он уточнил, что с начала процесса Ефремов связывался с потерпевшей стороной лишь раз. Актёр тогда предлагал брату погибшего Сергея Захарова встретиться в присутствии своих адвокатов.