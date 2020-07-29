Адвокат семьи погибшего — о поведении Ефремова: Сначала вину признавал, а потом отказался

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Адвокат Александр Добровинский, представляющий интересы семьи погибшего в ДТП с участием Михаила Ефремова, заявил, что артист изменил свои показания. Также юрист с удивлением обнаружил, что по уголовному делу о смертельном ДТП Ефремов проходит не как актёр, а как индивидуальный предприниматель.
— Он сначала вину признавал, а потом отказался. Это решение господина Ефремова, это его жизнь, и он ею распоряжается так, как хочет. Посмотрим, как на это отреагируют суд и прокурор, — заявил Добровинский журналистам.
Он уточнил, что с начала процесса Ефремов связывался с потерпевшей стороной лишь раз. Актёр тогда предлагал брату погибшего Сергея Захарова встретиться в присутствии своих адвокатов.
Компенсацию не предлагал, показания не даёт. Адвокат рассказала, какую позицию занял ЕфремовЗащита потерпевшей стороны подготовила гражданские иски к артисту.
Напомним, авария в центре российской столицы с участием пьяного Михаила Ефремова произошла поздно вечером 8 июня. Водитель автомобиля, в который влетел внедорожник актёра, скончался в больнице. Теперь артисту грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет. На время следствия суд отправил Ефремова под домашний арест на два месяца. В рамках расследования возбуждено дело о сбыте наркотиков. Их нашли в крови актёра.