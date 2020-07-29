Кремль объяснил фобией сообщения американских СМИ о дезинформации со стороны России

Навязчивой фобией у американцев объяснили в Кремле очередные сообщения, что Россия якобы проводит некую кампанию по дезинформации. Так ситуацию прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Напомним, ранее два американских издания выпустили статьи о том, что якобы бывшие сотрудники ГРУ распространяют в Интернете информацию о проблемах США в борьбе с коронавирусом.

— Действительно, все средства массовой информации констатируют немалые проблемы, которые испытывают Соединённые Штаты в ходе прохождения этого периода. Поэтому в данном случае, даже если кто-то и говорит о какой-то дезинформации, это какая-то навязчивая фобия. И здесь, конечно, не нужно обвинять в дезинформации качественную и объективную работу средств массовой информации, — отметил Песков.