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Кремль объяснил фобией сообщения американских СМИ о дезинформации со стороны России

Два издания заявили, что бывшие разведчики якобы пытаются повлиять на настроения граждан США.

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Фото © ТАСС / Александр Щербак

Навязчивой фобией у американцев объяснили в Кремле очередные сообщения, что Россия якобы проводит некую кампанию по дезинформации. Так ситуацию прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В США вновь обвинили Россию в "распространении фейков" о коронавирусе

За океаном это отчасти связывают с предстоящими президентскими выборами.

Напомним, ранее два американских издания выпустили статьи о том, что якобы бывшие сотрудники ГРУ распространяют в Интернете информацию о проблемах США в борьбе с коронавирусом.

Действительно, все средства массовой информации констатируют немалые проблемы, которые испытывают Соединённые Штаты в ходе прохождения этого периода. Поэтому в данном случае, даже если кто-то и говорит о какой-то дезинформации, это какая-то навязчивая фобия. И здесь, конечно, не нужно обвинять в дезинформации качественную и объективную работу средств массовой информации, — отметил Песков.

Добавим, что это уже не первый раз, когда официальные лица США пытаются обвинить Москву в распространении фейков о коронавирусе. Аналогичная ситуация была в феврале 2020 года.

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