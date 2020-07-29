"Агрессивный монополист". В России предложили ввести санкции против Google

Корпорация Google является агрессивным монополистом на мировом рынке IT-компаний, подчиняющаяся лишь законам Соединённых Штатов Америки. Об этом в ходе круглого стола заявил член Общественной палаты РФ Александр Малькевич.

Эксперт объяснил, что мировая доля поисковых запросов через Google составляет 87%. В России же корпорации принадлежит 50% запросов в Интернете. При этом компания владеет сервисом YouTube, который ежемесячно посещает два миллиарда пользователей. А в разгар пандемии коронавируса видеохостинг стал пристанищем для фейков и теорий заговоров, которые администрация сервиса не спешит удалять до сих пор.

При этом YouTube заблокировал каналы нескольких российских СМИ без права на восстановление аккаунта, объясняя это нарушением экспортного законодательства. Член ОП заметил, что в данной ситуации сервис подчиняется лишь американским законам, игнорируя законодательства других стран.

— Google выступает в роли агрессивного монополиста, который при этом придерживается законодательства лишь одной страны — Соединённых Штатов — и игнорирует требования законодательств других стран. Любой пользователь Google, любого сервиса, зарегистрированный на YouТube или имеющий почту, должен понимать — все его данные могут быть без согласия гражданина России переданы заграничным правоохранителям, — цитирует эксперта газета "Взгляд".

Участники круглого стола пришли к выводу, что корпорацию необходимо принуждать блокировать неприемлемый на территории РФ контент путём введения санкций. Было предложено воздействие на рекламных агентов, которые получают доходы от рекламы в сервисе, а также ограничение или полная блокировка трафика. Однако самым эффективным решением, по мнению экспертов, должно стать создание качественного российского аналога платформы, на который российские пользователи перейдут добровольно.