ВОЗ оценила опасность "вьетнамского" штамма коронавируса

Штамм коронавируса, обнаруженный во вьетнамском Дананге, не отличается по степени опасности или заразности от других. Об этом РИА "Новости" рассказал представитель Всемирной организации здравоохранения во Вьетнаме Кидон Парк.
— Вирус, вызывающий CoViD-19, обнаруженный в Дананге, похож на CoViD-19, циркулирующий в других странах в июле. Несмотря на то что в этих циркулирующих типах вируса появляются мутации, нет причины для повышенной озабоченности, — отметил он.
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Напомним, ранее во Вьетнаме, где на протяжении трёх месяцев не было выявлено ни одного случая локальной передачи CoViD-19, выявили несколько новых случаев заражения — в городе Дананг и ближайших провинциях. Сообщалось, что этот тип коронавируса более агрессивен, чем китайский.