В Кремле не получали уведомлений из Минска о болезни Лукашенко

Власти Белоруссии не уведомляли Кремль о том, что Александр Лукашенко заболел коронавирусом. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, российская сторона узнала об этом лишь накануне, когда белорусский лидер публично заявил, что перенёс инфекцию.
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В Кремле добавили, что все россияне, с которыми контактировал Лукашенко, "живы и здоровы".
— Нет, ранее мы не слышали, не получали информацию о том, что Александр Григорьевич болел коронавирусом. В любом случае все россияне, с которыми он общался, все живы и здоровы, всё нормально, — добавил представитель Кремля.
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Ранее Песков уже отвечал на вопрос о здоровье Путина на фоне информации о том, что белорусский лидер переболел коронавирусом. По его словам, волноваться не о чем, у президента "всё нормально".