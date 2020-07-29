В Кремле не получали уведомлений из Минска о болезни Лукашенко

Власти Белоруссии не уведомляли Кремль о том, что Александр Лукашенко заболел коронавирусом. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, российская сторона узнала об этом лишь накануне, когда белорусский лидер публично заявил, что перенёс инфекцию.

В Кремле добавили, что все россияне, с которыми контактировал Лукашенко, "живы и здоровы".

— Нет, ранее мы не слышали, не получали информацию о том, что Александр Григорьевич болел коронавирусом. В любом случае все россияне, с которыми он общался, все живы и здоровы, всё нормально, — добавил представитель Кремля.