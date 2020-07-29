Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

В Кремле анонсировали большое совещание Путина по эпидемиологической ситуации

Президент заслушает доклады и выступит сам.

185
Post cover

Фото © ТАСС / Алексей Дружинин / Пресс-служба Президента РФ

Президент России Владимир Путин сегодня проведёт большое совещание по санитарно-эпидемиологической ситуации в стране и готовности системы здравоохранения к осенне-зимнему периоду. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Речь пойдёт о том, насколько у нас готова система здравоохранения к осенне-зимнему периоду, профилактике и лечению респираторных вирусных инфекций. Рассмотрят ситуацию в регионах, —  отметил Песков.

В Кремле не получали уведомлений из Минска о болезни Лукашенко

Белорусский лидер признался в этом лишь накануне, уточнив, что перенёс коронавирус "на ногах".

Он добавил, что президент заслушает доклады вице-премьера Татьяны Голиковой, министра здравоохранения Михаила Мурашко, главы Роспотребнадзора Анны Поповой, мэра Москвы Сергея Собянина, а также выступит сам.

Напомним, Владимир Путин в течение пандемии регулярно проводил подобные совещания с участием членов правительства, оперштаба и экспертов.

Выбор редакции

Loading...