В Кремле анонсировали большое совещание Путина по эпидемиологической ситуации

Президент России Владимир Путин сегодня проведёт большое совещание по санитарно-эпидемиологической ситуации в стране и готовности системы здравоохранения к осенне-зимнему периоду. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
— Речь пойдёт о том, насколько у нас готова система здравоохранения к осенне-зимнему периоду, профилактике и лечению респираторных вирусных инфекций. Рассмотрят ситуацию в регионах, — отметил Песков.
В Кремле не получали уведомлений из Минска о болезни ЛукашенкоБелорусский лидер признался в этом лишь накануне, уточнив, что перенёс коронавирус "на ногах".
Он добавил, что президент заслушает доклады вице-премьера Татьяны Голиковой, министра здравоохранения Михаила Мурашко, главы Роспотребнадзора Анны Поповой, мэра Москвы Сергея Собянина, а также выступит сам.
Напомним, Владимир Путин в течение пандемии регулярно проводил подобные совещания с участием членов правительства, оперштаба и экспертов.