Гражданская жена погибшего — об отказе Ефремова признать вину: Не мужской поступок

Гражданская жена Сергея Захарова, погибшего в ДТП с Михаилом Ефремовым, заявила, что отказ артиста признавать вину — это не мужской поступок. По словам Ирины Стерховой, если бы она посмотрела в глаза актёру, то посоветовала бы ему меньше пить.

— Что бы я ему сказала? Пить меньше надо, — ответила Ирина журналистам.

Она не видит, чтобы Ефремов раскаивался. Гражданская жена погибшего сообщила, что её статус в этом деле ещё не определён. На вопрос, будет ли она требовать компенсаций, женщина ответила, что всё нужно делать постепенно.