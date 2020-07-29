Гражданская жена погибшего — об отказе Ефремова признать вину: Не мужской поступок

Гражданская жена Сергея Захарова, погибшего в ДТП с Михаилом Ефремовым, заявила, что отказ артиста признавать вину — это не мужской поступок. По словам Ирины Стерховой, если бы она посмотрела в глаза актёру, то посоветовала бы ему меньше пить.
"За рулём был каскадёр от спецслужб". Поклонница Ефремова удивила новой версией по поводу роковой аварииСвои доводы поклонница теории заговора аргументировала заявлениями Никиты Джигурды.
— Что бы я ему сказала? Пить меньше надо, — ответила Ирина журналистам.
Она не видит, чтобы Ефремов раскаивался. Гражданская жена погибшего сообщила, что её статус в этом деле ещё не определён. На вопрос, будет ли она требовать компенсаций, женщина ответила, что всё нужно делать постепенно.
Авария в центре российской столицы с участием пьяного Михаила Ефремова произошла поздно вечером 8 июня. Водитель автомобиля, в который влетел внедорожник актёра, скончался в больнице. Теперь артисту грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет. На время следствия суд отправил Ефремова под домашний арест на два месяца. В рамках расследования возбуждено дело о сбыте наркотиков. Их нашли в крови актёра.