Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Гражданская жена погибшего — об отказе Ефремова признать вину: Не мужской поступок

По мнению женщины, актёр вовсе не раскаивается в совершённом.

348

Гражданская жена Сергея Захарова, погибшего в ДТП с Михаилом Ефремовым, заявила, что отказ артиста признавать вину — это не мужской поступок. По словам Ирины Стерховой, если бы она посмотрела в глаза актёру, то посоветовала бы ему меньше пить.

"За рулём был каскадёр от спецслужб". Поклонница Ефремова удивила новой версией по поводу роковой аварии

Свои доводы поклонница теории заговора аргументировала заявлениями Никиты Джигурды.

Что бы я ему сказала? Пить меньше надо, — ответила Ирина журналистам.

Она не видит, чтобы Ефремов раскаивался. Гражданская жена погибшего сообщила, что её статус в этом деле ещё не определён. На вопрос, будет ли она требовать компенсаций, женщина ответила, что всё нужно делать постепенно.

Авария в центре российской столицы с участием пьяного Михаила Ефремова произошла поздно вечером 8 июня. Водитель автомобиля, в который влетел внедорожник актёра, скончался в больнице. Теперь артисту грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет. На время следствия суд отправил Ефремова под домашний арест на два месяца. В рамках расследования возбуждено дело о сбыте наркотиков. Их нашли в крови актёра.

Выбор редакции

Loading...