Под Минском задержаны 32 члена иностранной частной военной компании. Правоохранительные органы провели операцию минувшей ночью. Об этом сообщает БелТА.
Какие-либо подробности пока не приводятся.
На пороге "майдана". Зачем Батька разносит оппозицию и почему народ уходит к другим кандидатамПо мнению экспертов, за 26 лет население Белоруссии уже устало от Александра Лукашенко, а его неаккуратная предвыборная кампания оскорбила многих избирателей. Однако, несмотря на свои действия, Александр Лукашенко остаётся самым пророссийским из кандидатов, допущенных на выборы.
Напомним, что ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял о срыве в стране "Майдана". Его якобы хотели спровоцировать некие "кукловоды", которые "сидят за пределами" страны.