Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

В Белоруссии сообщили о задержании 32 членов иностранной частной военной компании

Ранее Александр Лукашенко заявлял, что в стране недопустили "Майдан".

290
Post cover

Фото © Shutterstock

Под Минском задержаны 32 члена иностранной частной военной компании. Правоохранительные органы провели операцию минувшей ночью. Об этом сообщает БелТА.

Какие-либо подробности пока не приводятся.

На пороге "майдана". Зачем Батька разносит оппозицию и почему народ уходит к другим кандидатам

По мнению экспертов, за 26 лет население Белоруссии уже устало от Александра Лукашенко, а его неаккуратная предвыборная кампания оскорбила многих избирателей. Однако, несмотря на свои действия, Александр Лукашенко остаётся самым пророссийским из кандидатов, допущенных на выборы.

Напомним, что ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял о срыве в стране "Майдана". Его якобы хотели спровоцировать некие "кукловоды", которые "сидят за пределами" страны.

Выбор редакции

Loading...