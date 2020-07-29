В Белоруссии сообщили о задержании 32 членов иностранной частной военной компании

На пороге "майдана". Зачем Батька разносит оппозицию и почему народ уходит к другим кандидатам По мнению экспертов, за 26 лет население Белоруссии уже устало от Александра Лукашенко, а его неаккуратная предвыборная кампания оскорбила многих избирателей. Однако, несмотря на свои действия, Александр Лукашенко остаётся самым пророссийским из кандидатов, допущенных на выборы.