На пороге "майдана". Зачем Батька разносит оппозицию и почему народ уходит к другим кандидатам

Александр Лукашенко готовится защищать результаты предстоящих выборов в Белоруссии любой ценой, сообщив, что в стране "всякое может случиться". На фоне этих заявлений неделю назад белорусская оппозиция объединилась вокруг единственного альтернативного зарегистрированного кандидата — Светланы Тихановской. Объединённый штаб возглавили женщины: и помимо Тихановской это Мария Колесникова от команды арестованного Виктора Бабарико, а от имени Валерия Цепкало выступила его супруга Вероника.

26 июля Светлана Тихановская организовала масштабный митинг в Гомеле, он был проведён в рамках тура по городам Белоруссии и собрал рекордное число участников, по разным оценкам, их было семь-десять тысяч. Пришедшие люди не смогли поместиться на отведённой для этого площадке, им пришлось наблюдать за происходящим на прилегающих улицах.

Доцент Финансового университета Геворг Мирзаян полагает, что объединённая оппозиция, которая намеревается "дать бой" Александру Лукашенко на выборах, вовсе не является пророссийской.

— Гражданин Тихановский, от имени которого выступает его жена, является ярым сторонником концепции белорусского "майдана". Российской Федерации с этими гражданами ловить нечего, мы этих кандидатов не поддерживаем, они нам не интересны. Лучшим из представленных для нас по-прежнему является Александр Григорьевич при всех его косяках. Значительно хуже другое, это то, как Лукашенко поступает с белорусскими выборами. Вместо того чтобы провести всё тонко и аккуратно, сделать победу красивой и очевидной, он в дискуссии с оппозицией использует кувалду, это очень сильно раздражает население Белоруссии и кому-то начинает казаться, что при такой несправедливости надо ставить на пострадавших. Всё вместе это провоцирует те самые "майданные" настроения, которые становятся уже нашей проблемой, потому что нам с Белоруссией жить дальше, — отметил эксперт.

Оппозиция совсем не пророссийская, более того, сами оппозиционеры подозревают Лукашенко в сговоре с Кремлём, полагает политолог Алексей Мухин.

— Один из важнейших пропагандистских тезисов белорусской оппозиции — это тезис о том, что Лукашенко сговорился с Кремлём. Надо сказать, что фактура, которая приводится, — весьма убедительна, Лукашенко действительно подписал все соглашения, которые предлагались. Поэтому с точки зрения системы "свой-чужой" любой оппозиционер из тех, кого допустили на выборы, является антироссийски настроенным. При этом нельзя сказать, что от Лукашенко страна не устала, на этом, собственно, и играют его оппоненты, которые предлагают некий "западный путь развития". Мы же понимаем, что это абстракция в чистом виде, такое не может приниматься серьёзно, это популизм. Вон Украина уже полтора десятка лет идёт по западному пути развития, смотреть страшно, — пояснил политолог.

Алексей Мухин добавил, что важным элементом в политической крепости Лукашенко являлась возможность получать дотации из России, однако последние годы этот инструмент стал существенно хуже работать.

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— Россия ведёт довольно сложную политику относительно Лукашенко: призывает его к порядку, к более честным отношениям. Из-за этого инструмент дотаций стал не таким надёжным, что сказалось и на внутриполитической ситуации, — Лукашенко стал терять позиции внутри страны. При этом он же избрал странную позицию — обвинять в бедах Россию, пытаясь атаковать то, от чего он зависит. Я думаю, этот диссонанс и привёл к тому, что белорусы разочаровались в Александре Лукашенко, что и послужило приростом поддержки оппозиции, — заявил Мухин.

Сил, которые бы хотели выступать в Белоруссии за единую экономику, армию и внешнюю политику с Россией, в белорусской оппозиции нет, полагает Борис Рожин.

— Было бы слишком оптимистично считать, что белорусские оппозиционеры настроены пророссийски, там никто не выступает за углубление интеграции, единое экономическое пространство и прочее. Зато там много рассказов про реформы по еврообразцу, упрощение визового режима, реформы, связанные со структурами собственности, отказ от государственной собственности и даже возврат к конституции 1994 года, производной от развала СССР, эти меры никак нельзя назвать пророссийскими, — рассказывает Рожин. — Надо понимать, что вся оппозиция поддерживается западными НКО через страны Прибалтики и Польшу, это же их лозунги, кто угодно, только не Лукашенко — последний диктатор Европы, глобалистские такие лозунги. Объективно за 26 лет у населения появилась усталость от Лукашенко, на которую наслоилась ситуация с коронавирусом, экономическим спадом, трения с Россией и Западом, привычная Лукашенко многовекторная политика стала давать сбои. Всё это сказалось на политической ситуации в Белоруссии, так что эти выборы будут весьма сложным испытанием для Александра Лукашенко.