Использованный Швед. Почему убийца Александра Захарченко задержан на Украине

Служба безопасности Украины задержала бывшего сотрудника правоохранительных органов Андрея Байдалу с позывным Швед, которого в Донецкой Народной Республике считают причастным к убийству экс-лидера республики Александра Захарченко. Об этом сообщило агентство УНН, ссылаясь на данные пресс-центра СБУ.

— Следователи органов безопасности предъявили обвинение запрашиваемому гражданину в совершении преступления по статье "Незаконное обращение с оружием и боеприпасами, совершённое группой лиц", подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, — отметили в спецслужбе.

Доцент Финансового университета Геворг Мирзаян полагает, что факт убийства Александра Захарченко в данном случае не будет учитываться, так как официально СБУ не признаёт своей вины.

— Позиция украинской стороны состоит в том, что Захарченко убили не украинские диверсанты, а российские спецслужбы. Этого Шведа обвиняют в убийстве в ДНР, ЛНР и Российской Федерации, а Украина таких обвинений не выдвигает и выдвигать не будет. Более того, даже если следователь предъявит подобное, то его заклюют за то, что он судит героя. Я бы не сказал, что это какая-то постановка, скорее всего, просто поймали на конкретном преступлении, — отметил Мирзаян.

Профессор ВШЭ Андрей Суздальцев тоже считает, что, скорее всего, следствие не вспомнит о факте убийства Захарченко ни в контексте обвинения, ни в контексте оправдания поступка.

— Зачастую СБУ работает со сложными персонажами, богатыми на криминальные таланты. Вербуют человека, который уже имеет криминальные следы и связи, возможно, совмещает в себе качества афериста и убийцы. Но после того, как он своё дело сделал, он же не перестаёт разбойничать, вот я и подозреваю, что он попался. А учитывая, что Украину обвиняют в терроризме, возможно, это даже попытка перевода стрелок, мол, ничего не знаем, у нас тоже преступником считается, хранил оружие. В общем-то, старая история — когда этот Швед был нужен, его использовали, сейчас убирают, — пояснил эксперт.

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Депутат Государственной думы Евгений Фёдоров считает, что Швед постепенно становился неуправляемым, и в СБУ было принято решение убрать его.

— Да, скорее всего, он и убил Захарченко по команде СБУ, собственно, такими делами все спецслужбы мира занимаются: что СБУ, что ЦРУ какое-нибудь. Они нанимают для такой работы бандитов, не каждый же будет заниматься убийствами и терроризмом, за такими людьми идёт целый шлейф преступлений. В данном случае этот индивид наследил настолько богато, в частности, по незаконному обороту оружия, что кураторы решили, что надо бы его изолировать, чтобы он окончательно с катушек не сорвался, — полагает Фёдоров.

Евгений Фёдоров также отметает возможность организации пиара со стороны Украины на тему "судят патриота, убившего главаря сепаратистов".

— Теоретически, конечно, всё возможно, это же Украина, но тут какое дело — им придётся раскрывать материалы. То, что знают в Донецке, вовсе не значит, что есть в украинском розыске, это раз. А это значит, им придётся признаться, что они организаторы убийства, что, я полагаю, сегодня для них проблематично. Не сделают они такое признание, ибо за ним может последовать череда неприятных последствий, соответственно, вся пиар-акция будет подвешена в воздухе, и зачем тогда это нужно? — задаётся вопросом депутат Госдумы.