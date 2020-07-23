Гауляйтеры свободы. Почему за русским сегментом Facebook поручили надзирать украинским нацистам

Украинский ресурс stopfake.org, запрещённый в России за создание и распространение заведомо ложной информации о так называемой российской агрессии и гибридной войне, назначен администрацией Facebook цензором за российскими СМИ без возможности обжалования.

По мнению политолога Алексея Мартынова, с большой долей вероятности эта новость ошибочна и служит формой самопиара для ресурса stopfake.org, однако в каждой шутке есть лишь доля шутки, и ситуация уже обстоит так, что русский Facebook модерируют украинские пользователи.

— Я, когда прочитал эту новость, решил, что это запущенная утка. Потому что контора как раз и прославилась производством фейков и лжи. Мне кажется, они и сами придумали новость для рекламы либо для очередного разоблачения российских СМИ. Однако известно, что русский сегмент "Фейсбука" плотно оперируется офисом из Киева, где люди не таясь модерируют информацию, ведя информационную войну с Россией. Там целая армия сетевых троллей занимается заказным хейтерством, обрушивая аккаунты русских ньюсмейкеров, которые оглашают информацию, отличную от того, что хотели бы видеть украинские нацисты. Сегодня в "Фейсбуке" нет ни одного активного пользователя, кто, занимая позицию, отличную от украинских фейкомётов, не подвергался бы цензуре и бану, — подчеркнул эксперт.

Публицист и переводчик Дмитрий Пучков, известный как Гоблин, считает, что Facebook — это инструмент в руках американских властей в первую очередь, а во вторую — средство для заработка Марка Цукерберга, поэтому любые несправедливые баны являются наиболее логичной реакцией на неугодную информацию.

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— Про особенный подход к модерации русского сегмента "Фейсбука" известно давно. Любое формальное нарушение прав — бан. Например, за слово "хохол", за упоминание Украины в мало-мальски отрицательном ключе пользователя карают. Меня, к слову, как-то забанили на месяц за то, что я выложил смешную картинку с кадром из фильма "Семнадцать мгновений весны", где у Мюллера на рукаве была свастика — пропаганда фашизма, вот вам 30 дней бана. При этом посты "москаляку на гиляку" спокойно хранятся в соцсети, их тысячи. Так же, как и призывы "убивать русских". Нацистские выродки с Незалежной, демонстрирующие символы фашизма, продолжают публиковать свои фото. Сейчас об этом просто сказали вслух, а реально это уже давно так, — заявил эксперт.

Также Гоблин добавил, что так называемой свободы в Facebook быть не может, так как он не для того создавался, а сейчас и вовсе контролируется не теми людьми, которым важно донести чужое мнение.

— Наши граждане почему-то воспринимают свободу очень странно, для них она вроде формы беспредела: что хочу, то ворочу. А это не так. В реальности все эти социальные сети построены не для того, чтобы ретранслировать плюрализм мнений, а для того, чтобы Марк Цукерберг мог зарабатывать деньги. Но, так как в процессе выяснилось, что это ещё и мощнейшие СМИ, а значит — оружие информационной войны, в дело включились американские спецслужбы. Цукербергу быстро объяснили, с кем он должен сотрудничать и что делать. Так как неонацистский государственный переворот на Украине был произведён агентами ЦРУ и других структур США, то неудивительно, что они закрепляют его результат и в Интернете. В итоге получается, что всех несогласных замордовали, оставив только удобные мнения, а населению сообщают, что вот смотрите, люди сами так думают. Такая вот у них свобода, — пояснил Дмитрий Пучков.

Экономист Александр Роджерс полагает, что реально в Facebook уже давно настроена специфическая цензура, с помощью которой Запад ведёт информационные войны, в том числе с Россией.

— Начнём с того, что ресурс stopfake.org — это грантоедский портал, созданный на деньги американских налогоплательщиков для того, чтобы вести информационные войны и распространять дезинформацию. Все прекрасно понимают, что он не просто не борется с фейками, но сам их создаёт. Назначать его цензором — это показательное, открытое издевательство над самим понятием о праве. Сегодня в Facebook активно банят сторонников пророссийской Украины, особенно тяжело жителям народных республик Донбасса и Крыма. Я, кстати, из шести лет, проведённых в Facebook, примерно лет пять провёл в бане, буквально выйдешь на пару дней — и опять найдут нарушение и отправят в бан на месяц. Кроме этого, там сделано всё, чтобы лишняя, неугодная для американского истеблишмента информация не распространялась. Новостям, которые противоречат заданной повестке, снижают приоритет при показе, убирают из трендов и из рекомендованных, — подчеркнул Роджерс.