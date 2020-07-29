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Житель Забайкалья выстрелил в 9-летнего мальчика за игру на внедорожнике

Ребёнок находится в больнице с проникающим пулевым ранением грудной клетки.

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Фото © Shutterstock

Житель забайкальского посёлка Приаргунское выстрелил из пневматического оружия в девятилетнего мальчика, который забрался на запасное колесо его внедорожника. Сейчас ребёнок в больнице, а мужчина задержан. Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство малолетнего".

Инцидент произошёл поздно вечером 27 июля.

Мальчик во время игры забрался на запасное колесо внедорожника, принадлежащего соседу. Хозяин машины сделал ребёнку замечание, а затем выстрелил в него из пневматической винтовки, — говорится в сообщении регионального СУ СКР.

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Пистолет был газовый. У ребёнка — множество химических ожогов по всему телу.

Следователи задержали мужчину на 48 часов и изъяли у него винтовку, а также опросили пострадавшего мальчика, его родителей и свидетелей происшествия. Следователи готовят документы для избрания в отношении подозреваемого меры пресечения в виде ареста.

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