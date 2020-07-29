Житель Забайкалья выстрелил в 9-летнего мальчика за игру на внедорожнике

Житель забайкальского посёлка Приаргунское выстрелил из пневматического оружия в девятилетнего мальчика, который забрался на запасное колесо его внедорожника. Сейчас ребёнок в больнице, а мужчина задержан. Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство малолетнего".

Инцидент произошёл поздно вечером 27 июля.

— Мальчик во время игры забрался на запасное колесо внедорожника, принадлежащего соседу. Хозяин машины сделал ребёнку замечание, а затем выстрелил в него из пневматической винтовки, — говорится в сообщении регионального СУ СКР.