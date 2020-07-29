Житель Забайкалья выстрелил в 9-летнего мальчика за игру на внедорожнике

Житель забайкальского посёлка Приаргунское выстрелил из пневматического оружия в девятилетнего мальчика, который забрался на запасное колесо его внедорожника. Сейчас ребёнок в больнице, а мужчина задержан. Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство малолетнего".
Инцидент произошёл поздно вечером 27 июля.
— Мальчик во время игры забрался на запасное колесо внедорожника, принадлежащего соседу. Хозяин машины сделал ребёнку замечание, а затем выстрелил в него из пневматической винтовки, — говорится в сообщении регионального СУ СКР.
Житель Подмосковья повздорил на улице с незнакомкой и выстрелил в её годовалую дочьПистолет был газовый. У ребёнка — множество химических ожогов по всему телу.
Следователи задержали мужчину на 48 часов и изъяли у него винтовку, а также опросили пострадавшего мальчика, его родителей и свидетелей происшествия. Следователи готовят документы для избрания в отношении подозреваемого меры пресечения в виде ареста.